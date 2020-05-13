شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن : أرفض السخرية وحملوني الخروج من كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان محسن مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني انه يتقبل الانتقاد الهادف والذي يكون الغرض منه هو تصحيح الأخطاء وتقديم معلومة تساهم في تطور مستواه، رافضا الانتقادات الهدامة والمتمثلة في السخرية أو الانتقاد علي مستوي شخصي ، كما قال مروان محسن في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن جمهور الأهلى يكون حزين عليه وليس غاضبا منه بسبب عدم تسجيله للأهداف، مضيفا انه يقوم بتنفيذ التعليمات التي يمنحها له الجهاز الفني والتي تكون في النهاية للمصلحة العامة للفريق سواء الأهلي أوالمنتخب الوطني.

وعن نصائح السويسري فايلر المدير الفني للأهلي، قال مروان محسن أن رينيه فايلر دائما يقدم له النصائح ويطلب منه الاستمرار في طريقه دون النظر للانتقادات الهدامة، واختتم مروان محسن تصريحاته قائلا انه يتعجب من قيام البعض بتحميله مسئولية خروج المنتخب من الدور الأول في كأس العالم 2018.

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على صعيد متصل ، استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد مروان محسن لمدة ثلاثة مواسم بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقد مهاجم الفريق والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لزملاؤه لذا لابد من بقاؤه.

وقال مصدر في الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي تدرس تجديد عقد مروان محسن لمدة ثلاثة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 7 مليون جنيه و8 مليون جنيه في الموسم الثانى ويرتفع المبلغ إلى 10 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وشدد المصدر على أن مسئولو القلعة الحمراء سيعقدون جلسة خاصة مع تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن في غضون الأيام المقبلة.