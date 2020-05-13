شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة عائلية من ونش الزمالك إلى محمود دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بمحمود دونجا لاعب الاسماعيلي، وعائلته في منزل الأخير، ويتوقف النشاط الرياضي حالياً في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي أجبر الملايين حول العالم على البقاء في منازلهم، وكان عدد من لاعبى الزمالك تواصلوا مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى، بعد تعليق النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.



دونجا والونش

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيناريوهات الاستعداد لعودة النشاط مرة اخري عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي ادي لتوقف التدريبات.

Advertisements

واستقر كارتيرون بالتنسيق مع جهازه المعاون علي وضع سيناريوهان، الأول في حالة عودة الدوري الموسم الحالي، فان الجهاز الفني سيتعامل مع مباريات الدوري علي أنها مباريات ودية تعيد تجهيز اللاعبين للمباراتين الأهم أمام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعتبر فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري صعبة في ظل فارق النقاط الكبير بين الأهلي صاحب المركز الأول واقرب منافسيه قبل توقف الدوري.

اما السيناريو الثاني فيتمثل في حالة إلغاء الموسم الحالي، فان فريق الزمالك سيحاول الدخول في معسكر مغلق يتخلله العديد من المباريات القوية امام فرق من الدوري الممتاز وفرق من خارج مصر في حالة توفر ذلك للاستعداد لمباراتي الرجاء التي يعتبرهما الجهاز الفني ومجلس الإدارة هما الأهم في مسيرة الزمالك هذا الموسم.