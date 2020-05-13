شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دجلة يحيى ذكرة صعوده للدورى الممتاز: لسة الأحلام مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى وادى دجلة على إحياء ذكرى تأهل الفريق الكروى الأول للدورى الممتاز، والتى مر عليها 10 سنوات، حيث حصد الفريق الدجلاوى بطاقة الصعود لدورى الأضواء والشهرة فى 12 مايو 2010 بعد الفوز على السكة الحديد، فاز حينها وادى دجلة على السكة الحديد بنتيجة 3 / 1 فى مباراة الجولة الأخيرة لبطولة دورى القسم الثانى فى مجموعته الثانية (القاهرة والقناة)، وذلك بعد ارتفاع رصيده إلى 63 نقطة، وأحرز أهداف دجلة على التوالى الغانى ويزدام ومحمد الحصرى وسيد السعدونى، فيما أحرز هدف السكة الحديد الوحيد إبراهيم شولح.

واستعادت الصفحة الرسمية لفريق وادى دجلة ذكريات التأهل للدورى الممتاز، بنشر مقطع فيديو للأجواء الاحتفالية التى شهدها النادى عقب حصد بطاقة التأهل منذ 10 سنوات، معلقين عليها: "ولسة أحلام وادى دجلة مستمرة.

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كما حرص ماجد سامى مالك أندية دجلة على إحياء الذكرى العاشرة لتأهل الفريق الأول للدورى الممتاز، حيث قام بنشر تاريخ التأهل عبر حسابه الرسمى على فيس بوك.

من ناحية أخرى، كشف ماجد سامى أنه توقف عن تشجيع الأهلي منذ رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن القلعة الحمراء، في عام 2000.

وقال ماجد سامي: "أعترف أنني توقفت عن تشجيع النادي الأهلي يوم أن تركوا حسام وإبراهيم حسن ودفعوهم للانضمام للزمالك، فلم أر في حياتي مثلهما في الإخلاص للنادي الأهلي".