حمزة يتحدث لمصراوي.. التراجع عن الاستمرار في الأهلي.. اللعب بجوار حازم.. وغيابه عن المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ حهاد عرابي:

قال جمال حمزة، لاعب الزمالك الأسبق، إنه انتظرت الزمالك يفاوضه للعودة مرة أخرى بعد انتهاء تجربته الاحترافية في ألمانيا.

وأضاف حمزة، في تصريحات لمصراوي:"انضميت للجونة بعد عودتي وكنت انتظر مفاوضات الزمالك معي للعودة ولكن لم يتواصل معي أحد، وكان هناك بعض العند مني فنظرت للعروض التي قدمت لي وجلست مع هادي خشبة ووقعت للأهلي ولكن بسبب عدم قيدي في القائمة الأفريقية بجانب صعوبة تخيلي مسيرتي في القلعة الحمراء جلست مع مسؤولي النادي وتفهموا الأمر.. أنا في الزمالك من سنة 88 بمدرسة الكرة".

وأشار حمزة، إلى إنه عاد مرة أخرى لصفوف الجونة ولكن كانت المفاجئة مفاوضات الزمالك لإعادته بعدما وقع عقود الجونة وحصل على مقدم عقده:"موقفي كان صعب والمفاوضات كانت بين الجونة والزمالك والجونة قال إنه بيبني فريق وصعب يفرط في جمال كأحد الأركان الأساسية".

وأشار لاعب الزمالك الأسبق، إن التوقفات التي شهدتها الكرة المصرية كانت سبب في إنهاء مسيرته:"وأنت في سن الـ 30 صعب تظل سنة أو اثنين وسط توقفات وتعود لكن لو النشاط كان مستمراً لاستمريت في الملاعب أطول".

وتطرق جمال حمزة في حديثه لعدم انضمامه لصفوف المنتخب؛ حيث قال:"لم أُظلم وهي وجهات نظر حسن شحاتة لم يعتمد علي جيلي وكنت متواجدًا مع الجوهري ومحسن صالح وتاردلي وكنت انضم على فترات متباعدة مع حسن شحاتة وتمنيت أكون موجود في 2006 فمستوايا كان جيداً والأمر ليس له علاقة بمستوى الزمالك حينها".

وأشار حمزة ـ في حديثه لمراسل الخليج 365 ـ إلى أن أفضل لاعب زماله كان حازم إمام، قائلاً:"طريقته لعبه مختلفة كنت أحب أشاهده فهو من اللاعبين الممتعين وكان من أحلامي اللعب مع حازم في فريق واحد".

وأوضح حمزة، أن فترة تولي البرازيلي كابرال والبرازيلي كابرال كانت الأفضل بالنسبة له، مشيرًا إلى أن أحمد رمزي، محمد حلمي وإسماعيل يوسف من أفضل المدربين المصريين الذين تعامل معهم.

وأبدى جمال حمزة رضاه عن تجربته التدريبية في قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن الخبرات التي حصل ليها تؤهلة للعمل في أحد فرق الدوري الممتاز أو ب.

وبسؤاله عن عودة الدوري من عدمه في ظل توقف النشاط، رد حمزة:"ملتزمون بقرارات الدولة وما تراه صحيحاً، أريد عودة الدوري ولكن هناك صعوبات كفترة الإعداد واللاعبين الذين سافروا لبلادهم وسيعودون في حجر صحي واللاعبين الذين لم يتدربوا منذ شهرين وعند العودة ستريد خوض مبارا كل 3 أو 4 أيام".

وجاوب نجم الزمالك الأسبق على بعض الأسئلة السريعة:

- من أفضل لاعب في تاريخ مصر؟

لكرة القدم أيقوناتان حسن شحاته ومحمود الخطيب لكن لم أشاهدهما كثيراً ومن الجيل الذي شاهدته حازم إمام.

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- من أفضل مهاجم؟

بلاتردد حسام حسن.

- من أفضل حارس مرمى؟

بلا تردد أيضًا عصام الحضري.

- من أفضل مدير فني مصر؟

محمود الجوهري فقد تدربت معه.

- من أفضل 3 مدافعين؟

إسماعيل يوسف من اللاعبين العظيمة ولكن لم ألعب معه أوضده لذا سأختار من جيلي واللذين واجهتهم: عمرو فهيم، وائل جمعة، شادي محمد، مدحت عبدالهاني، محمود محمود.

- ماهي المباراة التي تمنيت التواجد بها؟

تمنيت المشاركة في نهائي أفريقيا أمام الرجاء المباراة التي شهدت هدف تامر عبد الحميد وكنت احتياطيًا حينها.

كذلك تمنيت التواجد في نهائي الكونفيدرالية الأخير للزمالك وجود الجمهور في المدرجات كان مُحمساً ومن حظ الكثير من اللاعبين عدم وجود جماهير فليس الكثير منهم كان سيستحمل الضغط.

وأتم نجم الزمالك السابق حديثه بالإشارة إلى أن الاحتراف في جيله لم يكن مثل الآن؛ حيث طلب نادي باوك اليوناني ضمه رفقة شيكابالا ولكن الزمالك رفض خروجهما ووافق على احتراف شيكابالا فقط.