نادي مولودية الجزائر والملقب بـ”العميد” أو “فريق الشعب”، يعتبر من أكثر الأندية نجاحا وجماهيرية فى الجزائر، ويُعد عميد الأندية الجزائرية حيث أنه شارك في البطولات التي كانت تقام زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات مولودية الجزائر.

يحتفل مولودية الجزائر يوم 7 من شهر أغسطس كل عام بعيد ميلاد تاسيسه، ويرجع تاسيس النادي الى عام 1921، ويتخذ من مدينة الجزائر العاصمة مقراً له، ويلعب مبارياته على ملعب 5 جويليله 1962.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به المولودية الى عام 1940 عندما فاز بالبطولة الوطنية (الدوري)، أما أول لقب قاري تُوج به الفريق فيرجع الى عام 1996 عندما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ويُعد أول فريق في تاريخ الجزائر يحقق الثلاثية (الدوري الجزائري، والكأس، ودوري الأبطال).

يذكر ان ديربي الجزائر يجمع بين ناديي مولودية الجزائر واتحاد الجزائر من مدينة الجزائر، ولعب أول لقاء بين الفريقين عام 1940، ويلعب المولودية على ملعب 5 جويلية 1962، بينما يلعب فريق اتحاد العاصمة على ملعب عمر حمادي، ويعتبر أقدم ديربي في الجزائر، ويُصنف جمهور المولودية “الشناوة” حسب قناة (+canal) الفرنسية كعاشر جمهور عالميا متخطيا العديد من الجماهير الأوروبية والعالمية المعروفة.

اليكم سجل بطولات مولودية الجزائر بعد الاستقلال (محلياً)

كم عدد بطولات مولودية الجزائر فى البطولة الوطنية (الدوري الجزائري)

فاز المولودية بالدوري الجزائري 7 مرات أعوام: (1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1999, 2010).

كم عدد بطولات المولودية فى كأس الجمهورية

فاز المولودية بكأس الجمهورية 8 مرات اعوام: (1971, 1973, 1976, 1983, 2006, 2014,2007. 2016).

كأس الرابطة

فاز المولودية بكأس الرابطة مرة واحدة عام: (1998).

كأس السوبر

فاز المولودية بكأس السوبر 3 مرات أعوام: (2006, 2014,2007).

اليكم سجل بطولات مولودية الجزائر قبل الاستقلال

البطولة الوطنبة

فاز المولودية بالبطولة الوطنية مرتين عامي: (1940, 1945).

كأس الجزائر

فاز المولودية بكأس الجزائر مرتين عامي: (1948, 1951).

اليكم سجل بطولات مولودية الجزائر (قارياً)

دوري أبطال أفريقيا

تُوج المولودية بلقب دوري ابطال افريقيا مرة واحدة عام: (1996).

الكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس

تُوج المولودية بكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكؤوس مرتين عامي: (1971، 1974).