يتربع نادي المريخ السوداني والملقب بالزعيم على عرش أندية كرة القدم فى السودان، ويُعد واحدا من أعرق وأشهر اندية السودان والأكثر تتويجاً بالبطولات المحلية حتى الآن حيث وصل عدد بطولاته الى 130 بطولة محلية، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات المريخ السوداني.

يحتفل المريخ السوداني يوم 14 من شهر نوفمبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1927، ويتخذ من مدينة أم درمان مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب المريخ.

يرجع أول لقب محلي تُوج به المريخ الى عام 1934 عندما فاز بكأس البلدية، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1986 عندما تُوج بكأس شرق ووسط أفريقيا “سيكافا”.

يذكر ان الزعيم قد فاز بمعظم كؤوس المناسبات منها على سبيل المثال: كأس افتتاح ستاد الخرطوم وكأس افتتكاوندا، وكأس الرئيس عبد الناصر، وكأس الدوق هرر، وكأس الرئيس بوكاسا، وكأس الصداقة الكورية، وكأس الإستفتاء، وكأس الرئيس العراقي، وكأس المجهود الحربي.

اليكم سجل بطولات المريخ السوداني (محلياً)

كم عدد بطولات المريخ فى الدوري السوداني الممتاز

فاز المريخ بالدوري السوداني 20 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1970 1971، 1972، 1973، 1974، 1975، 1977، 1978، 1982، 1985، 1990، 1993، 1997، 2000، 2001، 2002، 2008، 2011، 2013، 2015).

كم عدد بطولات المريخ فى كأس السودان

فاز المريخ بكأس السودان 23 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1962، 1970، 1971، 1972، 1974، 1983، 1984، 1985، 1986، 1988، 1991، 1993، 1994، 1996، 2001، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2013، 2014).

درع الانقاذ

فاز المريخ بدرع الانقاذ 6 مرات أعوام: (2000، 2001، 2002، 2004، 2005، 2006).

دوري الخرطوم

فاز المريخ بدوري الخرطوم 20 مرة “رقم قياسي” أعوام: (1953, 1955, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997).

كأس احمد ياسين

فاز المريخ بكأس أحمد ياسين 11 مرة أعوام: (1935, 1936, 1937, 1943, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955).

كأس ملجأ القرش

فاز المريخ بكأس ملجأ القرش 6 مرات أعوام: (1936, 1937, 1944, 1947, 1950, 1955).

كأس البلدية

فاز المريخ بكأس البلدية 5 مرات أعوام: (1934, 1949, 1960, 1962, 1964).

كأس ابو العلا

فاز المريخ بكأس أبو العلا 5 مرات أعوام: (1946, 1948, 1950, 1951, 1952).

كأس همغري

فاز المريخ بكأس همغري 3 مرات أعوام: (1942, 1951, 1952).

كأس السودان النسخة القديمة

فاز المريخ بكأس السودان بالنسخة القديمة 3 مرات أعوام: (1950, 1954, 1959).

اليكم سجل بطولات المريخ السوداني (افريقياً)

كأس الكؤوس الأفريقية “الكونفدرالية الأفريقية“

فاز المريخ بكأس الكؤوس الافريقية مرة واحدة عام: (1989).

كأس شرق ووسط أفريقيا “سيكافا”

فاز المريخ بكأس شرق ووسط أفريقيا 3 مرات أعوام: (1986، 1994، 2014).

بطولات آخري فاز بها المريخ السوداني

فاز المريخ بكأس الدوق هرر مرتين عامي: (1956, 1962).

فاز المريخ بكأس منطقة أم درمان مرتين عامي: (1934, 1951).

فاز المريخ بكأس جوبا مرة واحدة عام: (1977).

فاز المريخ بكأس دبي الذهبي مرة واحدة عام: (1987).

فاز المريخ ببطولة الصداقة الدولية مرة واحدة عام: (1993).