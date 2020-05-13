الكاف يرشح الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد يجد نفسه مجبرا على اختيار فريق الزمالك بجانب فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر اقامتها في الصين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد استقر على تغيير شكل البطولة، وقرر اقامتها في الصين عام 2021 وذلك بمشاركة 24 فريقا، نصيب القارة السمراء منهم سيكون 3 أندية.

وفاز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، بينما جاء الوداد المغربي وصيفا له في ذات البطولة، بينما نجح الزمالك في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، بالإضافة إلى فوزه ببطولة السوبر الأفريقي.

موقع “الصريح أونلاين التونسي” أكد أن الكاف قد يجد يضطر إلى اختيار الفرق الثلاثة “الترجي، الوداد، الزمالك” لترشيحهم إلى الاتحاد الدولي للمشاركة في بطولة الأندية، وذلك عقب تأجيل نصف نهائي ونهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، للعام الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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الفيفا كان قد اتخذ قرارا بتأجيل مونديال الأندية في ثوبه الجديد والمقرر اقامته في الصين العام المقبل، لتقام البطولة في يونيو من عام 2022، وهو نفس العام الذي سوف تستضيف فيه دولة قطر نهائيات كأس العالم للمنتخبات.

يذكر أن الزمالك لم يشارك في بطولة كأس العالم للأندية على الإطلاق، حيث لم يفز ببطولة دوري الأبطال سوى مرة وحيدة منذ قيام الفيفا بتنظيم البطولة، وتم إلغاء النسخة التي كان من المقرر أن يشارك فيها الفريق الأبيض عام 2003 في إسبانيا لمشاكل مالية.

وشارك الترجي التونسي في مونديال الأندية 3 مرات، بينما شارك الوداد المغربي في نسخة وحيدة، ويأتي الأهلي في صدارة الفرق الأفريقية التي شاركت في البطولة حيث ظهر بطل مصر في 5 نسخ.