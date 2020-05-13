رياضة | صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية المانيا اليوم عن صراع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وإقترب بايرن ميونخ من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني خلال الميركاتو الصيفي القادم، مما يجعل الجناح كينجسلي كومان قريب من الرحيل عن العملاق الباڤاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة " سكاي سبورتس المانيا" اليوم أن كومان يرغب في التعاقد معه ثلاث أندية وهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويقدّر بايرن ميونخ سعر كومان بما يقرب من 60 مليون يورو، وهو رقم قد يكون في متناول الأندية الراغبة في ضمه.