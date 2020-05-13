رياضة | مروان محسن يتحدث عن رحيل ثلاثي الكبار ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يتحدث عن رحيل ثلاثي الكبار ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور عن النادي الأحمر نهاية الموسم، سيترك أثر داخل الفريق.

وأضاف :"رحيل الثلاثي سيؤثر على الفريق لكن النادي الأهلي لا يتوقف على لاعب، فالنادي الأهلي يسير في طريقه دائمًا".

وزاد :"الأهلي لديه فريقين، ورينيه فايلر مدرب يرغب في جاهزية جميع اللاعبين، والتدريب عنده شرط المشاركة أساسيا".

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وواصل :"طالما اللاعب يخوض تدريباته بشكل قوي فسيشارك، هذه هي سياسة المدرب رينيه فايلر".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال :"رسالتي لجماهير الأهلي أنتم دائما في ظهري، وأتمنى أن نسعدكم بالتتويج بلقب إفريقيا".

وأتم :"أعرف أنني كان هناك تقصير مني في الفترة الماضية، لكن أعدكم بالعودة قويا في الفترة المقبلة".