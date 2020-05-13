رياضة | مروان محسن: جاهز لتجديد تعاقدي مع الأهلي على بياض

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن: جاهز لتجديد تعاقدي مع الأهلي على بياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه جاهز للتوقيع على عقود التجديد للنادي الأحمر في أي وقت.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"يتبقى في عقدي موسم مع النادي الأهلي، وجاهز للتوقيع على عقود التجديد على بياض".

وتابع :"أعشق النادي الأهلي، وأنا أهلاوي منذ الصغر وأتمنى الاستمرار فيه حتى نهاية مسيرتي مع كرة القدم".