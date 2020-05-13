- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لاريسا اليوناني يعلن رحيل عمرو وردة عن النادي لأسباب تأديبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لاريسا اليوناني، مساء الثلاثاء، رحيل اللاعب عمرو وردة، وزميله في الفريق جياناس ماسوراس، عن النادي لأسباب تأديبية.
ويلعب عمرو وردة في صفوف فريق لاريسا على سبيل الإعارة من نادي باوك اليوناني، فيما ماسوراس معارًا من أولمبياكوس.
وقال رئيس نادي لاريسا ألكسيس كوجياس في بيان: «أنهيت عقود الثنائي المعار عمرو وردة من باوك وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس مع الفريق لارتكابهما مخالفات تأديبية خطيرة».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
10,093
-
تعافي
2,326
-
وفيات
544
كانت هذه تفاصيل خبر لاريسا اليوناني يعلن رحيل عمرو وردة عن النادي لأسباب تأديبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.