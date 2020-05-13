شكرا لقرائتكم خبر عن لاريسا اليوناني يعلن رحيل عمرو وردة عن النادي لأسباب تأديبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لاريسا اليوناني، مساء الثلاثاء، رحيل اللاعب عمرو وردة، وزميله في الفريق جياناس ماسوراس، عن النادي لأسباب تأديبية.

ويلعب عمرو وردة في صفوف فريق لاريسا على سبيل الإعارة من نادي باوك اليوناني، فيما ماسوراس معارًا من أولمبياكوس.

وقال رئيس نادي لاريسا ألكسيس كوجياس في بيان: «أنهيت عقود الثنائي المعار عمرو وردة من باوك وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس مع الفريق لارتكابهما مخالفات تأديبية خطيرة».

رحيل عمرو وردة عن لاريسا