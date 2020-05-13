شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: تحديد مصير الدوري المصري بعد 21 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى إبراهيم فايق، إن مصير الدورى المصرى سيتم تحديده خلال الـ 21 يومًا القادمين، سواء باستئناف النشاط وعودة الحياة الرياضية من جديد، أو الاكتفاء بما قدم فى الموسم بالفترة الماضية وعدم استكمال ما تبقى، قائلاً: "21 يوم بالتمام والكمال سيكونو فاصلين إلى حد كبير فى إذا كان سيكون عندنا دورى، أم لا، والقرار سيتم اتخاذه خلال الأسابيع المتبقية من شهر مايو، خصوصًا وأن الوضع اتضح باستمرار الحظر لنهاية شهر رمضان".

أضاف فايق خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" أن الفترة المقبلة ستشهد تحديد مصير مسابقة الدورى، مع وضع شرطًا على الأندية بالتوقيع على اقرار بمسئوليتها الكاملة عن سلامة موظفيها ولاعبيها باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن هذا الاقرار سيكون مصار اعتراض عدد كبير من الأندية، خصوصًا وأن هناك مجموعة تطالب بإلغاء الدورى نظرًا لموقفهم الحرج فى جدول المسابقة إلا إنهم يقولون أن رغبتهم فى الإلغاء تعود خوفًا على سلامة اللاعبين.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.