شكرا لقرائتكم مروان محسن: طريقة احتفالى للمنتقدين.. وكنت بشجع الأهلى في المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن سبب طريقه احتفاله بالأهداف مع الاهلى والمنتخب وكواليس انضمامه للأهلى من الإسماعيلى.

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم"، طريقة احتفالى تعنى أنى مش شايف ناس كتير وخصوصا مهاجمين قدامى تنتقدنى في الإعلام وبقولهم ركزوا في شغلكم وفى حياتكم".

وأوضح مروان محسن، "كنت بشجع الأهلى في الملعب وأنا صغير فحاسس بالجماهير، لذلك أحب جماهير الأهلى وأقبل أي انتقاد منهم لأنهم عاوزين أهداف، وفضلت الأهلى على الزمالك لأنى بعشقه وكمان أحب الاستقرار والراحة النفسية".

وعن فشل احترافه، أكد مروان محسن، "فشل احترافى في البرتغال بسبب رحيل المدرب الذى استقدمنى بعد 5 مباريات، وكمان نزول الفريق للدرجة الثانية، ورجعت على الإسماعيلى وكنت مركز جدا على استعادة مستواى، ورحت الأهلى وكنت مصابا في الضامة ولعبت أول ماتش وبعد كدة أتعالجت".

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وعن الإصابات، أكد مهاجم الأهلى: عنيت كثير من الإصابات، التي أثرت عليا ولولها كنت في مكانة تانية، وخاصة الرباط الصليبى في الجابون التي جاءت فى وقت صعب جدا".

وعن كأس العالم، قال مهاجم الأهلى: الناس حملتنى أنا خسارة المباريات في كأس العالم مش عارف ليه، ومكنتش عارف أنام قبل أول مباراة في كأس العالم أمام أوروجواى، والتي كانت مهمتى فيه الضغط على المدافعين والمشاركة في كل التحام، وافتقدنا محمد صلاح الذى يساعد كل اللاعبين في الملعب".

وأوضح مروان محسن، أن الشوط الأول أمام روسيا كان الأفضل للمنتخب في المونديال، وهدف فتحى فينا فتح المباراة، وفى مباراة السعودية أهدرنى الفوز في الشوط الأول والمباراة قلبت علينا، وكنت أتمنى ظهور المنتخب بمستوى مميز في كأس العالم، مؤكدا أن كوبر مدرب مميز وكان يدير المنتخب على القدرات الموجودة".