شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: الحضري حرمني من كتابة تاريخ مع الأهلي ومنتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، إن الحضري حرمه من كتابة تاريخ كبير مع الأهلي ومنتخب مصر، موضحا أن أحمد ناجي كان يؤمن بقدراته.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تتويج الأهلي بالدوري هذا الموسم بسبب فارق النقاط الكبير في جدول الترتيب.

وتمنى حارس الأهلي السابق اعتزال حسام عاشور بقميص الأهلي، مطالبا القلعة الحمراء بالتعاقد مع حارس مرمى كبير بجانب الشناوي.

Advertisements

وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.