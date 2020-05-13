شكرا لقرائتكم مروان محسن: أتمنى عودة صالح جمعة للمشاركة.. والأهلى لن يتأثر برحيل أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، عودة صالح جمعة للمشاركة من جديد مع الأهلى وتنفيذ تعليمات فايلر لأنه لاعب موهوب

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم"، إنه يتمنى أن تنتهى أزمة صالح جمعة مع الأهلى خاصة أن صالح جمعة من المواهب الكبيرة فى كرة القدم، مشددا على أنه نصح جمعة باتباع تعليمات فايلر المدير الفنى للفريق لكى يتمكن من العودة مرة أخرى للصورة.

وعن انضمام مهاجم جديد للفريق قال مروان محسن: إن الأمر لا يؤثر عليه بل يزيده إصرار وحماس لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق والتنافس لحجز مكانه فى صفوف الفريق، وراضى عن مشواره مع الأهلى منذ انضمامه للفريق، مؤكدا أنه يلعب ضمن أفضل نادى فى أفريقيا.

وأوضح مروان محسن عن رحيل فتحى وإكرامى: أن هناك حزن فى الأهلى ولكن دائما الاهلى لن يتأثر برحيل أى لاعب مهما كان قيمته، والدليل اعتزال محمد أبو تريكة والأهلى مستمر".

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وعن المهاجمين، أكد مروان محسن: أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويحتاج للخبرات وأكره المقارنات بين اللاعبين، وكثرة المهاجمين فى مصلحة المنتخب، وهناك مهاجمون متميزون فى مصر ولا نعانى من ندرة فى هذا المركز".

وكشف مهاجم الأهلى هن أصعب لحظاته، قائلا: إصابة الرباط الصليبى أمام المغرب تعد الأصعب فى حياتى وكان نفسى أكمل لنهائى البطولة وحاولت العب على رجلى مقدرتش، ورفضت العودة من الجابون بعد إصابتى بالصليبى وفضلت استكمال البطولة مع المنتخب".

وعن أسعد لحظاته، قال مروان محسن، "عندما علمت بحمل زوجتى، وفرحة جماهير الأهلى بعد كل بطولة نتوج بها، مؤكدا: كان نفسى ألعب فى الجيل الذهبى مع أبو تريكة وبركات ومتعب".

وتابع مروان: "كابتن ربيع ياسين له فضل كبير عليا فى منتخب الناشئين وكذلك هانى رمزى الذى وقف بجانبى وأعطانى فرص كثيرة مع المنتخب واللعب فى الاولمبياد".