شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: "لما اتخانقت مع البدري حققوا معايا كأني أبو لهب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، أنه نادم على الخلاف مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، موضحا أنه ضحية من ضحايا البدري، لأنه لم يمتلك ما يكفي من الخبرات اللازمة وقتها، مشيرا إلى أنه يكن لمدربه السابق كل الاحترام ويعتذر منه كثيرا".

وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء: " لما اتخانقت مع البدري خضعت للتحقيق وخلاله حسسوني أنى أبو لهب، وأستغربت الأمر والتصعيد المبالغ فيه ضدي، لكن مع مرور الوقت تغيرت نظرتي للأمور، فاللاعب ينظر للمسائل بشكل يختلف عن الإداري".

وتابع حارس الأهلي الأسبق، أنه تقابل مع البدري أكثر من مرة وتحدث معه كثيرا، خاصة أن الخلاف كان بين البدري وعدد كبير من اللاعبين ومنهم تريكة ولم يصل الأمر لحد الاشتباك كما صوره الإعلام.

Advertisements

وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.