شكرا لقرائتكم مروان محسن: مصطفى محمد مهاجم متميز وهذه أفضل لحظاتى وأصعبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك مهاجم متميز ويحتاج للخبرات وسيفيد المنتخب.

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم"، إن مصطفى محمد مهاجم مميز ويحتاج للخبرات وأكره المقارنات بين اللاعبين، وكثرة المهاجمين في مصلحة المنتخب، وهناك مهاجمون متميزون في مصر ولا نعانى من ندرة في هذا المركز".

وكشف مهاجم الأهلى هن أصعب لحظاته، قائلا: إصابة الرباط الصليبى أمام المغرب تعد الأصعب فى حياتى وكان نفسى أكمل لنهائى البطولة وحاولت العب على رجلى مقدرتش، ورفضت العودة من الجابون بعد إصابتى بالصليبى وفضلت استكمال البطولة مع المنتخب".

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وعن أسعد لحظاته، قال مروان محسن، "عندما علمت بحمل زوجتى، وفرحة جماهير الأهلى بعد كل بطولة نتوج بها، مؤكدا: كان نفسى ألعب في الجيل الذهبى مع أبو تريكة وبركات ومتعب".

وتابع مروان: "كابتن ربيع ياسين له فضل كبير عليا في منتخب الناشئين وكذلك هانى رمزى الذى وقف بجانبى وأعطانى فرص كثيرة مع المنتخب واللعب في الاولمبياد".

وأكد مروان محسن: "أن عماد متعب مثلى الأعلى في رأس الحربة في مصر وكنت مبسوط أنى بلعب معاه في الأولمبياد، ولما كانت التوفيق معانده سجلت هدفى في بيلاروسيا ورحت لعماد متعب وشاورت عليه لأنه رقم واحد في مصر، لأنه كان دائما كان يساند اللاعبين ويقدم النصائح لهم".

وعن بطولة أفريقيا، قال مهاجم الأهلى، كل اللاعبين مركزين أننا ناخد بطولة دورى أبطال أفريقيا الغائبة من فترة كبيرة، وأتمنى صعود الأهلى والزمالك معا لنهائى أفريقيا، رغم صعوبة الزمالك، وكان نفسى ألعب مباراة السوبر الماضية ولكن أتفاجئت باستبعادى من المباراة".