شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: "بعض لاعبي الأهلي تأمروا عليا ووصلوا صورة غلط لجوزيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، عن تآمر بعض لاعبي الأهلي ضده خلال ولاية مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق بالنادي الأحمر موضحا أن هذه المؤامرات أثرت على ثفة جوزيه في قدراته.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء:" بعض اللاعبين زمايلي وصلوا صورة سلبية عني لمانويل جوزيه، وأبلغوه أنى على علاقة صداقي قوية بـ محمد حماقي وأنى كثير السهر مما يؤثر على مستواي في حراسة المرمى".

وتابع حارس الأهلى السابق، بأن ثقة جوزيه اهتزت في قدراته مما اضطره لاستبعاده من المشاركة وقتها، ففكر في الرحيل وبالفعل تلقى عروضا خارجية بجانب عرض من نادي الإسماعيلي.

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وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.