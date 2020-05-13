شكرا لقرائتكم مروان محسن: متعب مثلى الأعلى ونفسى ألعب في كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن عماد متعب مهاجم الأهلى والمنتخب السابق هو مثلى الأعلى في رأس الحربة في مصر.

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم"، "كنت مبسوط أنى بلعب مع عماد متعب في الأولمبياد، ولما كانت التوفيق معانده سجلت هدفى في بيلاروسيا ورحت لعماد متعب وشاورت عليه لأنه رقم واحد في مصر، لأنه كان دائما كان يساند اللاعبين ويقدم النصائح لهم".

وعن بطولة أفريقيا، قال مهاجم الأهلى، كل اللاعبين مركزين أننا ناخد بطولة دورى أبطال أفريقيا الغائبة من فترة كبيرة، وأتمنى صعود الأهلى والزمالك معا لنهائى أفريقيا، رغم صعوبة الزمالك، وكان نفسى ألعب مباراة السوبر الماضية ولكن أتفاجئت باستبعادى من المباراة".

وعن أمنيته، قال مروان محسن: "هي تحقيق بطولة أفريقيا واللعب مع الأهلى في كأس العالم للأندية، ونفرح جماهير الأهلى، التي أحب دائما اللعب في وجودها لأنها دائما بتعطى دافع كبير للاعبين".

Advertisements

إصابة الرباط الصليبى أمام المغرب أصعب لحظات حياتى وكان نفسى أكمل لنهائى البطولة وحاولت العب على رجلى مقدرتش وكنت متأثر جدا

وعن خروج المنتخب من أفريقيا، قال مروان محسن: كنت أتمنى البعد فترة عن المنتخب بعد كأس العالم بسبب ضغط الجماهير عليا ولكن إصابة أحمد كوكا تسببت في تواجدى مرة أخرى بعد استبعادى من أول معسكر للمكسيكى أجيرى.

وأضاف مهاجم المنتخب: "كنت حاسس مفيش تركيز في بطولة أفريقيا الأخيرة على عكس الجابون، ولم أتوقع خروجنا أمام جنوب أفريقيا وكانت صدمة صعبة ومكنتش عاوز أروح البيت".