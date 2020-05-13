شكرا لقرائتكم مروان محسن: لم أتوقع خروجنا أمام جنوب أفريقيا ومكنش فيه تركيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن سبب خروج منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا من بطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر.

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم"، كنت أتمنى البعد فترة عن المنتخب بعد كأس العالم بسبب ضغط الجماهير عليا ولكن إصابة أحمد كوكا تسببت في تواجدى مرة أخرى بعد استبعادى من أول معسكر للمكسيكى أجيرى.

وأضاف مهاجم المنتخب: "كنت حاسس مفيش تركيز في بطولة أفريقيا الأخيرة على عكس الجابون، ولم أتوقع خروجنا أمام جنوب أفريقيا وكانت صدمة صعبة ومكنتش عاوز أروح البيت".

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وعن احتفاله، قال مروان محسن: طريقة احتفالى تعنى أنى مش شايف ناس كتير وخصوصا مهاجمين قدامى تنتقدنى في الإعلام وبقولهم ركزوا في شغلكم وفى حياتكم".

وأوضح مروان محسن، "كنت بشجع الأهلى في الملعب وأنا صغير فحاسس بالجماهير، لذلك أحب جماهير الأهلى وأقبل أي انتقاد منهم لأنهم عاوزين أهداف، وفضلت الأهلى على الزمالك لأنى بعشقه وكمان أحب الاستقرار والراحة النفسية".

وعن فشل احترافه، أكد مروان محسن، "فشل احترافى في البرتغال بسبب رحيل المدرب الذى استقدمنى بعد 5 مباريات، وكمان نزول الفريق للدرجة الثانية، ورجعت على الإسماعيلى وكنت مركز جدا على استعادة مستواى، ورحت الأهلى وكنت مصابا في الضامة ولعبت أول ماتش وبعد كدة أتعالجت".