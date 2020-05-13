شكرا لقرائتكم 3 مدربين طموحاتهم على المحك بسبب جائحة كورونا .. تعرف عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسبب فيروس "كورونا" في تجميد طموحات أكثر من مدرب في الدوري المحلي فهناك بعض المدريبن الذين لم يسبق لهم العمل في الدوري الممتاز ودخلوا الموسم الجاري بحثاً عن أهداف ومكاسب وحاول هؤلاء المدربين تحقيق طموحاتهم مع الأندية التى تولوا تدريبها هذا الموسم في الدوري الممتاز لكن "جائحة" كورونا جاءت لتضع أهدافهم وطموحاتهم على المحك خاصة في ظل غموض الرؤية بشأن الموسم الحالي ومصيره سواء بالأستكمال أو بالألغاء لذا يترقب هؤلاء المدربين مصير بطولة الدوري ، ونلقي الضوء على تجارب ثلاثة من هؤلاء المدربين في سياق التقرير التالي:
أيمن المزينيعد أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا من افضل المدربين بدورى القسم الثاني على مدار سنوات حيث تمكن صعود عدد كبير من الأندية إلى الدورى الممتاز مثل الشرقية و بيراميدز( الاسيوطى) سابقاً وطنطا واستمر مع أبناء السيد البدوى للظهور فى دورى الأضواء والشهرة هذا الموسم .
مجدى عبد العاطيتولى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق أسوان مهمة الفريق أثناء تواجدة فى دورى الدرجة الثانية الموسم قبل الماضى حيث كان يعمل عبد العاطى فى الجهاز الفنى المساعد لمختار مختار فى الانتاج الحربى ثم تولى القيادة لفريق زهرة الجنوب صعد بالفريق للدورى الممتاز الموسم الحالى .
محمد حليمتولى محمد حليم القيادة الفنية لفريق حرس الحدود بعد رحيل طارق العشري ليتولى الأخير قيادة المصري البورسعيدي ونال حليم فرصة تولي منصب الرجل الاول والعمل على رأس الجهاز الفني مُنتظراً نجاح تجربته مع الحدود.
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