شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: أحمد الشناوي أفضل بديل لشريف إكرامي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، أن إدارة الأهلي تعاملت باحترافية في ملف تجديد اللاعبين الكبار، موضحا أن التعامل مع ملف إصابة مؤمن زكريا تم بطريقة مثالية.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أحمد الشناوي أفضل الحراس المتواجدين حاليا لتعويض رحيل شريف إكرامي عن الأهلي.

وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.

Advertisements

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وفي وقت لم يحسم فيه اتحاد الكرة المصرية مصير المسابقة، فقد جاء التأجيل الجديد وفقا للقرارات الحكومية الخاصة بمد الحظر الصحي المفروض على البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، ما يصعب فرصة إقامة أي أنشطة رياضية في تلك الفترة.