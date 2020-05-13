شكرا لقرائتكم مروان محسن: الإصابات أثرت عليا والناس حملتنى خسارة المنتخب بكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه عانى كثيرا من كثرة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب خاصة الرباط الصليبى في الجابون.

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم"، عنيت كثير من الإصابات، التي أثرت عليا ولولها كنت في مكانة تانية، وخاصة الرباط الصليبى في الجابون التي جاءت فى وقت صعب جدا".

وعن كأس العالم، قال مهاجم الأهلى: الناس حملتنى أنا خسارة المباريات في كأس العالم مش عارف ليه، ومكنتش عارف أنام قبل أول مباراة في كأس العالم أمام أوروجواى، والتي كانت مهمتى فيه الضغط على المدافعين والمشاركة في كل التحام، وافتقدنا محمد صلاح الذى يساعد كل اللاعبين في الملعب".

وأوضح مروان محسن، أن الشوط الأول أمام روسيا كان الأفضل للمنتخب في المونديال، وهدف فتحى فينا فتح المباراة، وفى مباراة السعودية أهدرنى الفوز في الشوط الأول والمباراة قلبت علينا، وكنت أتمنى ظهور المنتخب بمستوى مميز في كأس العالم، مؤكدا أن كوبر مدرب مميز وكان يدير المنتخب على القدرات الموجودة".

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وعن الأهداف، قال مروان محسن: شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لانه متربى في النادى وعضو من صغيرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها في مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وعن الجمهور، أكد مروان محسن، أن جمهور الأهلى بيكون زعلان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب، مؤكدا: نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسر فايلر دائما يقولى اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول، لذلك فأنا أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، مضيفا أتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى".