شكرا لقرائتكم خالد الغندور يرد على خالد مرتجي: اللى يرخص نفسه هو اللى معندوش عزة نفس وكرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية تصريحات خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي التي أدلى بشأن انتماء المواليد للقلعة الحمراء.

وقال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إن الفطرة الطبيعية لأى إنسان أن يكون أهلاويا.

أضاف مرتجى خلال حواره لبرنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1 " مع الإعلامى أحمد شوبير:" بدايتى في العمل داخل النادى الأهلى كانت مع محمود الخطيب وأنا تربيت في النادى وأبويا اتعرف على أمى في النادى".

تابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى :" المنافسة بين الفريق مرتجى والكابتن صالح سليم كانت على حب النادى الأهلى".

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أكد مرتجى أن من يريد خدمة النادى الأهلى لا ينظر إلى مناصب حتى ولو عمل بوابا في النادى موضحا أن الخطيب يستحق أن يستمر رئيسا للنادى الأهلى دورة قادمة على الأقل.

وتحدث الغندور عن تصريحات مرتجي قائلاً: "يعني الواحد لما ينزل يلاقي نفسه زملكاوي يبقى فيه حاجة غلط والا زنب والا فيه ايه بالظبط".

أوضح كابتن الزمالك السابق أن خالد مرتجي خانه التوفيق في التصريحات التي أدلي بها.

وردا على التصريح الخاص بالرخص والظهور الاعلامي الكثير قال الغندور: "اللى بيرخص نفسه هو اللى معندوش عزة نفس وكرامة".