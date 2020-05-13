ملف الثلاثاء.. بكاء مروان محسن.. وحقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الكرام نستعرض أبرز أحداث يوم الثلاثاء 12 مارس:
أمير عبد الحميد: الأهلي بحاجة لحارس مرمى
مروان محسن يكشف أسباب تفضيله الأهلي على الزمالك.. وموقفه من التجديد
رئيس نادي لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة لأسباب تأديبية
أول تعليق من وردة لمصراوي بعد قرار رحيله عن لاريسا اليوناني
خالد سعد: أتابع مباريات الزمالك.. وتغيير المدربين سبب رحيلي
محمد غدار: ظُلمت في الأهلي.. والبدري قاطعني بالتدريبات
الشرطة الإسبانية تلقي القبض على لاعب ريال مدريد السابق
بريميرليج يحذر لاعبيه.. "الخوف" من عودة المنافسات يهدد مستقبل الدوري
كاف يرد.. هل تعود المسابقات الأفريقية في وجود كورونا؟
مدافع الجونة لمصراوي: الأهلي لم يتحدث معي للعودة
عبد العزيز يكشف كواليس رفض الزمالك لعرض احترافه في برشلونة ومانشستر يونايتد
أيمن عبد العزيز يوضح سبب استبعاده عن المنتخب في عهد حسن شحاتة
المقاولون لمصراوي: نتمسك بالمشاركة في بطولة أفريقيا حال إلغاء الدوري
قرار نهائي للمصري: أبلغنا اتحاد الكرة والوزارة برغبتنا في إلغاء الدوري
عامر حسين: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. وقراري يتوقف على أبو ريدة
وزير الرياضة يحدد موعد حسم موقف الدوري
قصة أول رياضي تُوفي بفيروس كورونا في مصر
مجدي عبدالغني يهاجم نبيه: الموضوع أدبي.. وكان الأفضل عدم خوض المباراة
الأهلي يكشف حقيقة رحيل سيد عبدالحفيظ.. وموقف رمضان
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