أمير عبد الحميد: الأهلي بحاجة لحارس مرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر:
أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي المعتزل أن الفريق الأحمر بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى في الوقت الحالي.
وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 2" قال أمير عبد الحميد :"في الوقت الحالي هناك استقرار في حراسة مرمى النادي الأهلي، لكن يجب التعاقد مع حارس جديد".
ويضم الأهلي حالياً الحارس محمد الشناوي، وشريف إكرامي وعلي لطفي، وفي الموسم المقبل سيخرج شريف إكرامي بينما سيتم تصعيد الحارس مصطفى شوبير بدلاً منه.
وأضاف عبد الحميد :"لا أقول أن الحارس الجديد سيأتي تحسباً لإصابة الشناوي فقط، لكن ماذا لو أصيب علي لطفي؟ سيبقى الشناوي وحيداً".
وأتم عبد الحميد :"مصطفى شوبير حارس صاعد ما زال يتعلم ويكتسب الخبرات، لكن من واقع خبراتي في الملاعب ولمعرفتي بمتغيرات كرة القدم، أعتقد أن الأهلي يجب أن يتعاقد مع حارس جديد".
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