مروان محسن يكشف أصعب لحظات حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون كانت الأصعب في مسيرته.
وكان مروان تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، واضطر لمغادرة مبارة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم متأثرا بها في الشوط الأول.
وقال مروان، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أصعب لحظاتي كانت في مباراة المغرب بأمم إفريقيا، كنت أتمنى الاستمرار في اللقاء حتى نهايته".
وأضاف: "لم أكن أريد مغادرة الملعب رغم الألم الشديد في قدمي، وفضّلت التحامل واستكمال المباراة لكن تفاقمت الإصابة، فسقطت على الأرض وتأكدت أن البطولة انتهت بالنسبة لي".
وتابع: "تلك هي اللحظة الأصعب لي خلال مسيرتي، لكن قدر الله وما شاء فعل، كنت أتمنى المشاركة في المباراة النهائية والتتويج باللقب".
وأتم صاحب الـ31 عاما قائلا: "الجهاز الفني للمنتخب طلب مني العودة إلى مصر، لكني فضلت البقاء معهم في الجابون حتى نهاية البطولة".
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