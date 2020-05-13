محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي، أنه فضل الانتقال للنادي الأحمر على الانضمام إلى الزمالك عندما كان يمثل صفوف الإسماعيلي، مشيرا إلى أنه ينتظر عودة النشاط الكروي من أجل حسم ملف التجديد.
وقال مروان محسن، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "الزمالك طلب التعاقد معي عندما كنت في الإسماعيلي لكني فضّلت الأهلي، ولم أركز في الأمور المادية".
وأضاف: "فضّلت الأهلي على الزمالك لأشياء كثيرة، منها الاحتراف والاستقرار والهدوء، والأهلي منظومة بعيدة عن أي مشاكل، ارتحت مع الأهلي لكن هناك ضغوطات بالتأكيد".
ورد مروان محسن على إمكانية لعبه لناد آخر في مصر قائلا: "ألعب في أفضل ناد في إفريقيا، لا يوجد بعد الأهلي شيء".
وتابع صاحب الـ31 عاما: "يتبقى عام في عقدي مع النادي الأهلي، وننتظر عودة الحياة إلى طبيعتها من أجل حسم ملف تجديد تعاقدي، والتجديد على بياض سيكون شرف لي".
وأتم قائلا: "تربطني علاقة طيبة مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وكان يتحدث معي أثناء إصابتي الأخيرة في عيني، إنه أسطورة كروية كبيرة ورمز للنادي الأهلي، وأتمنى له الشفاء العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يكشف أسباب تفضيله الأهلي على الزمالك.. وموقفه من التجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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