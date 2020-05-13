أول تعليق من وردة لمصراوي بعد قرار رحيله عن لاريسا اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر

أكد عمرو وردة، المحترف المصري بصفوف نادي لاريسا اليوناني، أنه لم يفعل أي أمر غير أخلاقي ليكون رحيله عن الفريق لأسباب تأديبية.

أعلن نادي لاريسا اليوناني عن رحيل المصري عمرو وردة لاعبه المعار من فريق باوك اليوناني بناءً على تعليمات من رئيس النادي.

وقال وردة في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم أفعل شيئاً كما صرح رئيس لاريسا".

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وواصل "الأمر مجرد خلاف بين رئيس لاريسا ونظيره في باوك".

واختتم "حالياً سأعود لباوك بشكل طبيعي".

وجاء نص بيان نادي لاريسا كالآتي: "بأوامر رسمية من أليكيس كوجياس رئيس نادي لاريسا، يعلن النادي رحيل الثنائي المُعار من ناديي باوك وأولمبياكوس، عمرو وردة وجياناس ماسوراس، لأسباب تأديبية خطيرة".

ولعب وردة هذا الموسم مع لاريسا مُعارا من نادي باوك اليوناني، وشارك في 23 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين.