رئيس نادي لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة لأسباب تأديبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:
أعلن نادي لاريسا اليوناني عن رحيل المصري عمرو وردة لاعبه المعار من فريق باوك اليوناني بناءً على تعليمات من رئيس النادي.
وأصدر النادي اليوناني بياناً رسمياً على موقعه الرسمي، يؤكد فيه تعليمات من رئيس النادي برحيل وردة ولاعب آخر من الفريق لأسباب تأديبية.
وجاء نص البيان كالآتي: "بأوامر رسمية من أليكيس كوجياس رئيس نادي لاريسا، يعلن النادي رحيل الثنائي المُعار من ناديي باوك وأولمبياكوس، عمرو وردة وجياناس ماسوراس، لأسباب تأديبية خطيرة".
جدير بالذكر أنه تم استبعاد عمرو وردة من بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بسبب مشكلة تأديبية أيضاً، قبل أن يتراجع اتحاد الكرة المصري في قراره وإعادته مرة أخرى للمنتخب بعد تدخل اللاعبين.
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