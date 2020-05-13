"الانتقادات تزعجني".. مروان محسن يبكي على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، على الانتقادات الموجهة له من بعض الجماهير بسبب سوء التوفيق في تسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن يرفض السخرية والتقليل منه.

وقال مروان محسن، في ضيافة "أون تايم سبورتس": "هناك من يقول أنني أهدر عدة أهداف، لكني أرجع لمشاهدة المباراة للبحث عن تلك الفرص ولا أجد شيئا، أين الفرص التي تأتي لي حتى أهدرها؟".

وأضاف: "لا أتأثر بالانتقادات، والمدير الفني رينيه فايلر ينصحني دائما بعدم الانشغال بما يُقال، ويطالبني بتنفيذ ما يطلبه مني فقط".

وتابع: "أجتهد لإحراز الأهداف، الانتقادات تضعني تحت ضغط خاصةً أن أي مهاجم مطلوب منه يسجل أهدافا، ويجب أن يكون لي بصمة مع الفريق".

وأكمل: "أرفض السخرية والتقليل مني على مواقع التواصل الاجتماعي".

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ودخل مروان محسن في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض تقرير مسجل من بعض جماهير الأهلي تشيد فيه بقدرات اللاعب، ووصفه بأنه أحد أفضل المهاجمين في مصر.

وعاد مروان محسن ليفسر سبب بكائه قائلا: "دايما بيصعب عليا نفسي بسبب الضغوطات، أتعرض لظلم كبير".

وتابع: "مررت بمطبات كثيرة في حياتي منها الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكني لديّ إصرار، تعرضت للإصابة بفيروس سي مع بتروجيت أبعدتني عن الملاعب لفترة كبيرة".

وأتم قائلا: "حملني البعض مسؤولية خسارة المباريات في كأس العالم وكنت أتمنى تقديم أفضل ما لديّ وظهور المنتخب بأداء أفضل، ومنذ ذلك الوقت الانتقادات مستمرة معي".