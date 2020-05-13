خالد سعد: أتابع مباريات الزمالك.. وتغيير المدربين سبب رحيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
استعاد الأردني خالد سعد ذكريات لعبه لنادي الزمالك موسم (2007-08)، مؤكدا أنه يتابع مباريات الفريق الأبيض حتى الآن.
وقال خالد سعد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء: "نادي القلعة البيضاء له كل الاجترام، وأحرص على متابعة مباريات النادي حتى الآن".
وأضاف: "قضيت هناك أيام حلوة ومُرة، لكن هو المكان (اللي أكلت فيه عيش) وكان هناك كل الاحترام مع اللاعبين ومجلس الإدارة".
وتابع: "الظروف لم تكن مناسبة معي وانتظمت في معسكر فرنسا تحت قيادة المدرب هنري ميشيل، لكن تغيير المدرب قبل الدوري بأسبوع عاد بالسلب على خالد سعد وجميع اللاعبين".
وأتم خالد سعد قائلا: "محمود الجوهري من أفضل المدربين في الوطن العربي وكان له دور في وجودي بالملاعب المصرية، وشائت الظروف أن أنتقل إلى الزمالك".
يُذكر أن خالد سعد لم يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك حيث لم يظهر سوى في 7 مباريات فقط (6 في الدوري و1 في كأس مصر)، دون أن يسجل أي هدف قبل أن يرحل بعد نهاية الموسم مباشرة إلى النجمة اللبناني.
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