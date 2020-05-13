سر_الرقم (19).. محمد فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا يهتم محمد فاروق بالرقم الذي سيظهر به في المباريات بقدر الأداء الذي يرغب في تقديمه بالملعب لذا تجده ارتدى أكثر من قميص خلال مسيرته.

محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، يروي لمصراوي ضمن سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر تابعاً خلال شهر رمضان.

فاروق الذي ظهر بالقميص 9 و 7 و16 مع الأهلي ارتدى القميص رقم 19 مع المنتخب:"انضممنا للمنتخب وسط أسماء كبيرة مثل حسام حسن، عبد الستار صبري، حازم إمام، هاني رمزي وغيرهم فمش هروح أقول لحد منهم هات رقمك".

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بداية فاروق بالرقم 19 كانت مميزة:"سجلت في إيران ومورشيوس وأكتر من فريق وأنا مع المنتخب لكن الفكرة عندي مش الرقم فلما الرقم أتشغل لبست 18".

ومع رحيل الجيل الذي كان يحمل الأرقام التي كان يٌفضلها فاروق تعرض للإصابة:"الفترة اللي بقت القمصان متاحة أنا أتصبت فمنضمتش للمنتخب بعدها كتير".

هذه كانت قصة الرقم (19) مع محمد فاروق، الذي تمنى ارتداء الرقم 14 تيمناً بعلاء ميهوب لاعب الأهلي السابق ولاعبي الزمالك جمال عبد الحميد وحسن شحاتة:"ده ميخفيش حبي للرقم 10 وكابتن الخطيب اللي هو في مكان تاني خالص في الكورة".. انتظروا قصة الرقم 20 مع لاعب بالدوري المصري غداً.