محمد غدار: ظُلمت في الأهلي.. والبدري قاطعني بالتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
استعاد اللبناني محمد غدار ذكريات لعبه للنادي الأهلي عام 2010، مؤكدا أنه لم يحصل على فرصته الكافية وتعرض للظلم تحت قيادة المدير الفني حسام البدري.
وقال غدار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء: "قميص الأهلي كبير وكان من الشرف لي ارتداء قميصه رغم أن فترة تمثيله له كانت قصيرة، كنت مشجعا وأصبحت لاعبا له".
وأضاف: "وقعت على عقد يربطني بالنادي لمدة أربعة أعوام، وأنهينا الأمور خلال يوم واحد".
وتابع: "جئت إلى الأهلي كلاعب محترف على ناد كبير وهو نادي القرن، لكني تعرضت للظلم مع كابتن حسام البدري الذي أتمنى له التوفيق مع منتخب مصر، ولم أحصل على الفرصة الكافية".
وأكمل: "البداية كانت جيدة لكن تغيرت الأمور معي بشكل مفاجئ، ووصلت إلى أن البدري قاطعني خلال التدريبات".
وأتم غدار قائلا: "ألعب للدوري الماليزي حاليا منذ 8 سنوات وحصلت على عدة بطولات هناك، لكن الموسم انتهى في شهر فبراير، ثم انطلق الموسم الجديد قبل أن يتوقف بسبب فيروس كورونا".
يُذكر أن غدار لم يدون ظهوره مع الأهلي سوى في ما يقرب من 90 دقيقة على أربع مباريات.
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