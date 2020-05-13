مدافع الوداد المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

كشف اشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن حقيقة مفاوضات إدارة نادي الزمالك مع الوداد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد داري خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي علي موقع

التواصل الإجتماعي "انستجرام" وجود عروض من أندية جالاطا سراي التركي، رين الفرنسي، بجانب عرض من الزمالك لضمه بنهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير مغربية، قد أكدت في وقت سابق أن الزمالك تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع داري الذي يقدم مستويات مميزة مع الوداد هذا الموسم مقابل 1,5 مليون يورو.

ويعد داري ثالث لاعب من الوداد المغربي يرتبط بالانتقال لصفوف الزمالك بالموسم المقبل، بعد الثنائي محمد ناهيري، ووليد الكرتي.