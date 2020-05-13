رسمياً.. إستئناف بطولة الدوري النمساوي في يونيو

وافقت حكومة النمسا مساء اليوم الثلاثاء،علي عودة التدريبات الجماعية للفرق بعد يومين، تمهيدا لعودة الدوري مرة أخري خلال الفترة المقبلة، بعد أن توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت رابطة الدوري النمساوي مساء اليوم الثلاثاء ، في بيان لها أنها حصلت علي تصريح

من حكومة النمسا لاستئناف منافسات الدوري في بداية يونيو المقبل دون حضور الجماهير.

وتجتمع أندية الجوري النمساوي غدا الأربعاء لتحديد موعد واضح لإستئناف المنافسات وجدول المباريات لبقية الموسم.

وكانت قد أعطت السلطات النمساوية من قبل

الضوء الأخضر لعودة التدريبات الجماعية للفرق في 20 من أبريل الماضي، ولكن تم التراجع عن القرار بعد إصابة لاعب من إحدي الفرق بفيروس كورونا، وتم الإتفاق علي وضع الفريق بالكامل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لكن بعد مفاوضات مع الحكومة تقرر عزل اللاعب المصاب فقط على أن تواصل بقية التشكيلة التدريبات بشرط سلبية اختباراتهم.