أصبح كلير توديبو مدافع فريق برشلونة الإسباني، المعار لنادي شالكة، هدفًا لعديد من الأندية الأوروبية ، بعد تألقه مع فريقه الألماني.
وعاني توديبو من عدم المشاركة بشكل أساسيمع برشلونة، ليقرر اللاعب الخروج على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي، ويقدم أداءًا رائعًا رغم صغر سنه.
أشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، أن توديبو على دخل دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان، وآر بي لايبزيج، روما.
وتابعت الصحيفة، أن برشلونة طلب مبلغ 30 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع برشلونة يدخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.