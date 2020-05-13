مدافع برشلونة يدخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية

أصبح كلير توديبو مدافع فريق برشلونة الإسباني، المعار لنادي شالكة، هدفًا لعديد من الأندية الأوروبية ، بعد تألقه مع فريقه الألماني.

وعاني توديبو من عدم المشاركة بشكل أساسي

مع برشلونة، ليقرر اللاعب الخروج على سبيل الإعارة في شهر يناير الماضي، ويقدم أداءًا رائعًا رغم صغر سنه.

أشارت صحيفة "كورييه ديللو سبورت" الإيطالية، أن توديبو على دخل دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان، وآر بي لايبزيج، روما.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة طلب مبلغ 30 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب الشاب صاحب الـ20 عامًا.