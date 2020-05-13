نجم بايرن ميونيخ يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

دخل الفرنسي كينجسلي كومان جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني دائرة إهتمامات ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت تقارير اسبانية أن كومان اقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ خاصة في ظل المفاوضات المتقدمة بين النادي الألماني وليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي. بين النادي الألماني وليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي. وحددت ادارة النادي البافاري قيمة انتقال كومان لاي فريق آخر بـ 60 مليون يورو.

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