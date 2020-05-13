مدرسة الإسماعيلي: نتواصل مع اللاعبين بشكل مستمر

أكد محمد خالد سعدالله مدرب عام فريق مدرسة الإسماعيلي مواليد 2008 أنهم على تواصل بشكل مستمر مع أولياء أمور لاعبي الفريق .

قال سعدالله في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أن أيمن خليل يتابع الجهاز الفني بالفريق بقيادة حمادة الصغير المدير الفني ويحسهم على ضرورة التواصل بشكل مستمر مع وأولياء أمور لاعبي فريق 2008 من خلال " مجموعة " عبر تطبيق " واتساب " .

وواصل سعدالله قائلًا أنهم يتابعون البرنامج

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الغذائي للاعبين ويرسلون لهم برنامج تدريبي بشكل مستمر من أجل الحفاظ على ليقاتهم .

وأضاف مدرب عام فريق مدرسة الإسماعيلي مواليد 2008، قائلًا أن فريق الإسماعيلي يواليد 2008 سيكون لهم مستقبل باهر في القادم مؤكدًا أنهم لديهم العديد منم الإمكانيات رغم صغر سنهم .

وأكد سعدالله، ان هناك مجموعه لاعيببن مميزين اثبتو انهم جادرين لرفع آسم الدراويش في المستقبل

واثبتو ذلك من خلال المباريات السابقة قبل توقف النشاط الرياضي .

وأختتم قائلًا :" ولا انسي مباره الموسم الماضي في دوري المنطقه( البراعم) عندما كان الإسماعيلي يحتاج الي ٧ أهداف من اجل التتويج بالبطولة وخضنا المباره وحققنا الفوز بنتيجه 19 هدف دون رد وكانت نتيجة كبيره و مفاجاه غير متوقعه ، وايضًا مباره قبل نهائي بطولة الصيد في هذا الموسم والفوز علي الزمالك بهدف دون رد في مباره كبيره ورائعه حيث نفذ الاعبين التعليمات بنسبه مئة في المئة لأنهمم يمتلكون لاعيبين كبار سوف يكون لهم شان كبير في المستقبل ".