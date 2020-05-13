شيكابالا يحسم موقفه من الإعتزال بنهاية الموسم

كشف الإعلامي إسلام صادق، موقف محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "شيكابالا يرفض اعتزال كرة القدم فى نهاية الموسم كما أنه يرفض أى ضغوط من أجلإجباره على الاعتزال".
وأوضح أن شيكابالا يرفض نهائياً الابتعاد عن المستطيل الأخضر بنهاية الموسم، مشيراً إلى أن اللاعب يرى أن أمامه موسم أو موسمين على الأقل قادر خلالهما على العطاء.
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