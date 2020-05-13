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فايلر يحسم مصير كهربا مع الأهلي

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أكد الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، طلب من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كهربا منذ قدومه إلى النادي الأهلي وهو لا يشارك بشكل أساسي، وترددت أنباء حول عدم اقتناع المدير

الفني السويسري بإمكانياته واللاعب يرغب فى حسم مصيره النهائي مع الأهلي".

وأشار إلى امتلاك كهربا العديد من العروض خلال الفترة الماضية، مشددا على أن رأى فايلر النهائي فى استمرار اللاعب من عدمه سيحسم الأمر.

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