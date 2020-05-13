الاهلي يخطط لتعديل عقد عمرو السولية

كشف الإعلامي إسلام صادق، رغبة مسؤولي النادي الأهلي فى تعديل عقد عمرو السولية، لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة. الأول خلال الفترة المقبلة. وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولي القلعة الحمراء قرروا تعديل عقد السولية إلى 8 مليون جنيه سنويا بعد ظهور اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية". قناة "Ten": "مسؤولي القلعة الحمراء قرروا تعديل عقد السولية إلى 8 مليون جنيه سنويا بعد ظهور اللاعب بشكل مميز خلال الفترة الماضية".

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