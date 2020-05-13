تقرير..ريال مدريد جدد عقد كاسيميرو

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من تجديد عقد لاعبه البرازيلي، كاسيميرو، خلال الفترة المقبلة. قالت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد، جدد عقد كاسيميرو بالفعل، وسيتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، أو بنهاية الموسم الجاري. عقد كاسيميرو بالفعل، وسيتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، أو بنهاية الموسم الجاري. ويعد كاسيميرو أحد ركائز الفريق الملكي، والذي يقدم مستويات قوية مع ريال مدريد، وشارك النجم البرازيلي مع ريال مدريد في 35 مباراة بهذا الموسم واستطاع تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين مثلهم.

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