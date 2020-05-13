6 صفقات على صفيح ساخن بالدوريات الأوروبية رغم أزمة كورونا

وضع اقتصادي ومالي صعب خلفه فيروس كورونا على اقتصاد الرياضة عموما، وكرة القدم خصوصا، وضرب الدوريات الأوروبية الكبرى في مقتل.



وبينما نجحت فرق في ضم لاعبين جدد لموسم 2020-2021، وفي مقدمتهم انتقال المغربي حكيم زياش من أياكس إلى تشلسي؛ هناك صفقات على نار حامية وبانتظار إعادة فتح سوق الانتقالات الصيفية لإتمامها.



ومن بين الأحاديث الكثيرة، هناك ست صفقات قد تكون في طور الإنجاز:



- الألماني تيمرفيرنر من لايبزيغ الألماني إلى ليفربول.



- الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ.



- الأرجنتيني لوتارو مارتينيز من إنتر ميلان إلى برشلونة.



- البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة.



- الفرنسي من أصل أنغولي إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي إلى ريال مدريد.



- الغاني محمد عبد الكريم من بلد الوليد إلى أتلتيكو مدريد.

المصدر: الصحافة الإسبانية

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