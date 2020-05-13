رياضة | مروان محسن: يكشف عن أمنية يتمنى تحقيقها مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن: يكشف عن أمنية يتمنى تحقيقها مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حلمه وأمنيته مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأشار :"هناك راحة نفسية يصنعها فايلر مع اللاعبين وهي ما كانت سببا في تحقيق الانتصارات منذ توليه المهمة".

وواصل :"أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة ولا أفضل اللعب بدون جماهير".

