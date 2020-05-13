رياضة | مروان محسن: فضلت الانتقال للأهلي على الزمالك ومتعب مثلي الأعلى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن: فضلت الانتقال للأهلي على الزمالك ومتعب مثلي الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى أكثر من عرض قبل الانضمام للنادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك ولكني اخترت الانتقاف للنادي الأهلي، لأني أهلاوي".

وتابع :"فضلت الانتقال للنادي الذي المستقر والذي سأشعر فيه بالراحة النفسية والهدوء".

Advertisements

وزاد :"عماد متعب مثلي الأعلى في مصر وأحبه كثيرًا على المستوى الشخصي".

وتطرق للحديث عن خسارة الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي قائلا :"أحداث المباراة هي التي تسببت في خسارتنا".

وحول المباراة التي تمنى المشاركة فيها قال :"كنت أتمنى المشاركة في مباراة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الإمارات".

