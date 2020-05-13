رياضة | مروان محسن يرد على إمكانية رحيله عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يرد على إمكانية رحيله عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إمكانية الرحيل عن النادي الأحمر في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا".

وواصل :"كنت أتمنى الاحتراف الخارجي عقب بطولة كأس العالم، والدوري الإنجليزي هو الذي كنت اتمنى اللعب فيه".

وزاد :"فايلر مدرب يحب أن يرى جميع اللاعبين جاهزين ويسعى لتطوير أدائهم بشكل مستمر".