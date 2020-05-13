رياضة | طرد عمرو وردة من نادي لاريسا اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر طرد عمرو وردة من نادي لاريسا اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض واحد من المحترفين المصريين في الخارج إلى الطرد من ناديه بشكل نهائي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن نادي لاريسا اليوناني اليوم الثلاثاء 12 مايو رسميا طرد المصري عمرو وردة مهاجم الفريق والمعار من نادي باوك اليوناني.

وأكد نادي لاريسا في بيان رسمي منذ قليل أن رئيس نادي لاريسا هو من اتخذ قرار بطرد وردة من الفريق رفقة جيانيس ماسوراس لاعب الفريق المعار من نادي أولمبياكوس اليوناني.

وحسب ما ذكره بيان نادي باوك فإن رئيس النادي قرر طرد عمرو وردة بسبب قيامه بمخالفات خطيرة ولكن لم يكشف أي تفاصيل عن هذه المخالفات.