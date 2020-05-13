رياضة | طرد عمرو وردة من نادي لاريسا اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر طرد عمرو وردة من نادي لاريسا اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض واحد من المحترفين المصريين في الخارج إلى الطرد من ناديه بشكل نهائي خلال الساعات القليلة الماضية.
وأعلن نادي لاريسا اليوناني اليوم الثلاثاء 12 مايو رسميا طرد المصري عمرو وردة مهاجم الفريق والمعار من نادي باوك اليوناني.
وأكد نادي لاريسا في بيان رسمي منذ قليل أن رئيس نادي لاريسا هو من اتخذ قرار بطرد وردة من الفريق رفقة جيانيس ماسوراس لاعب الفريق المعار من نادي أولمبياكوس اليوناني.
وحسب ما ذكره بيان نادي باوك فإن رئيس النادي قرر طرد عمرو وردة بسبب قيامه بمخالفات خطيرة ولكن لم يكشف أي تفاصيل عن هذه المخالفات.