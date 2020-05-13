رياضة | مروان محسن يرد على منتقديه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروان محسن يرد على منتقديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يمانع في أن يتم انتقاده كرويا لكن لا يقبل بأن يقوم أحد بالهجوم عليه بألفاظ أخرى.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا يوجد مانع لدي من أن يتم انتقادي فنيا، لكن ما |ألا أقبله هو أن يتطور الأمر إلى السباب".

وتابع :"هناك من يتصيد لي الأخطاء ويجلسونفي الاستديوهات التحليلية من أجل انتقادي فقط".

وزاد :"اجتهد في التدريبات منذ أول لي داخل النادي الأهلي، وأسعى لإثبات نفسي دائما".