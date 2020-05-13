رياضة | الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأظهر مسؤولي القلعة الحمراء اهتمام كبير بالتعاقد مع إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الجناح في الفريق الموسم القادم.
وينوي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز ليتمكن من ضم اسلام عيسى في نهاية الموسم الجاري.
وتقضي الصفقة التبادلية بين الناديين بحصول بيراميدز على أحمد الشيخ مقابل حصول الأهلي على خدمات إسلام عيسى في الصيف.